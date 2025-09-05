Гомельский назвал пять фаворитов следующего сезона Евролиги

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу фаворитов следующего сезона Евролиги.

© Чемпионат.com

– У какого клуба наибольшие шансы выиграть Евролигу в наступающем сезоне?

– «Фенербахче», «Реал», «Монако», «Олимпиакос», «Панатинаикос», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Фенербахче». В финале турнира турецкий клуб оказался сильнее «Монако» (81:70). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Панатинаикос» (97:93).

Ранее Гомельский назвал топ-5 атакующих защитников НБА, игру которых он видел.