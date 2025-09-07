Сборная Грузии сенсационно вышла в четвертьфинал ЧЕ-2025 по баскетболу

Сборная Грузии впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу. В матче 1/8 финала грузинская команда переиграла национальную сборную Франции. Игра, которая прошла в Риге на стадионе "Арена Рига", завершилась со счетом 80:70. Самыми результативными игроками в составе победившей команды стали Камар Болдуин и Торнике Шенгелия, набравшие по 24 очка. За право сыграть в полуфинале континентального первенства Грузия поспорит с Финляндией, которая в своем матче 1/8 финала переиграла сербов. В апреле 2025 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

© Российская Газета