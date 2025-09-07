Сборная Грузии сенсационно вышла в четвертьфинал ЧЕ-2025 по баскетболу

Очередной громкой сенсацией мужского чемпионата Европы по баскетболу стало поражение сборной Франции, которая в 1/8 финала уступила Грузии - 70:80.

Нынешний Евробаскет оказался богат на неожиданности. Сначала из группы не смогли выйти действующие чемпионы Европы испанцы. Далее уже на стадии 1/8 финала из борьбы за трофей выбыли другие претенденты на золото - сербы, уступившие Финляндии.

В воскресенье эта же участь постигла и французов, которые встречались с командой Грузии. Уже в первой половине встречи грузинская команда показала, что она способна на многое. В итоге первую половину французы проиграли с разницей в одно очко.

После перерыва сборная Грузии сумела прибавить, а их сопернику, напротив, не удалось. Итог - грузинская команда впервые в истории вышла в четвертьфинал.

В составе победителей по 24 очка набрали Торнике Шенгелия и Камар Болдуин.

В четвертьфинале сборная Грузии встретится с финнами.