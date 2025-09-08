Сборная Грузии получит более $1 млн за выход в 1/4 финала ЧЕ

Баскетболисты сборной Грузии получат премию в размере 3 млн лари (около $ 1,1 млн) за выход в четвертьфинал чемпионата Европы. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Учитывая, что мы добились исторического результата, было бы правильно отметить этот факт соответствующей денежной премией со стороны правительства. За этот успех будет выделено 3 млн лари. Кроме того, за каждую последующую победу на Евробаскете будет также выделяться 3 млн лари», — приводит слова Кобахидзе IPN.GE.

Напомним, в 1/8 финала Евробаскета сборная Грузии встречалась с национальной командой Франции. Грузины победили со счётом 80:70.