Леброн Джеймс оценил выступление Луки Дончича на Евробаскете-2025

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметил выступление своего товарища по клубу Луки Дончича на чемпионате Европы – 2025. Дончич представляет сборную Словении.

«Лука доминирует на Евробаскете», — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата Европы — 2025 национальная команда Словении встречалась со сборной Италии и одержала победу со счётом 84:77.

В настоящий момент Дончич является лидером словенской сборной по очкам (34), подборам (8,3), передачам (7,2), блок-шотам (0,7) и перехватам (3,2) в среднем за матч.