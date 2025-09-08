Кармело Энтони призвал Леброна Джеймса завершить карьеру

Член Зала славы баскетбола, а также 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кармело Энтони в шутку призвал 40-летнего четырёхкратного чемпиона НБА, а также лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса завершить карьеру.

