Инсайдер сообщил, когда Леброн Джеймс примет решение об уходе из спорта

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил уверенность, что 40-летний четырёхкратный чемпион НБА, а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественник Леброн Джеймс пока сам не принял окончательного решения насчёт ухода из профессионального спорта.

