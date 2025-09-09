Карри рассказал о недопонимании между ним и Дюрэнтом.

В своей новой книге Shot Ready Стефен Карри поделился историей о том, как он узнал о переходе Дюрэнта в «Уорриорс».

В момент объявления Карри был в семейном отпуске Гавайях. Из-за разницы в часовых поясах он еще спал, когда Дюрэнт пытался до него дозвониться, чтобы сообщить новость.

Прошло довольно много часов, прежде чем Карри наконец узнал о решении, и это заставило Дюрэнта подумать, что что-то не так. Когда они позже связались, он сказал Карри, что думал, будто тот расстроен из-за его перехода.

«Я думал, ты был зол, поэтому не перезвонил мне», – сказал Дюрэнт Карри позже в тот же день.

«Не, чувак, не поэтому. Я вообще не знал, что происходит», – ответил Карри.

Кевин Дюрэнт перешел в «Голден Стэйт» в 2016 году и завоевал с командой два чемпионских титула, дважды став MVP финальной серии.