Стефан Йович близок к подписанию контракта с «Баварией»

Стефан Йович готов вернуться в Мюнхен и играть за «Баварию».

34-летний сербский защитник намерен вернуться в Евролигу. Приобретение Йовича связано с травмой Рокаса Йокубайтиса, молодого разыгрывающего «Баварии», который пропустит около девяти месяцев.

Йович уже знаком с клубом: с 2017 по 2019 год он помог «Баварии» выиграть два чемпионата Германии и Кубок Германии 2018 года, а также был включен в символическую пятерку Бундеслиги 2018 года.

В прошлом сезоне выступая в Еврокубке за «Валенсию» он набирал в среднем 4,7 очка, 2,1 подбора и 5,1 передачи за 15 минут на площадке.

За восемь сезонов в Евролиге Йович провел 154 игры за «Црвену Звезду», «Баварию», «Химки», «Панатинаикос» и «Валенсию», имея средние показатели 6,3 очка, 2,3 подбора и 4,2 передачи за матч.