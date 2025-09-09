Леброн Джеймс отреагировал на включение в Зал славы баскетбола

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о включении себя в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Этой чести Леброн вместе с олимпийской сборной США 2008 года, в составе которой он тогда выступал, был удостоен ранее. В финале Игр-2008 американские баскетболисты победили национальную команду Испании.

«По-прежнему на пике своей игры и одновременно в Зале славы», — написал Леброн на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Джеймс и Крис Пол стали первыми действующими игроками, которые были удостоены подобного признания.