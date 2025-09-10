Грин рассказал, почему предпочитает Леброна Джеймса Майклу Джордану

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, почему предпочитает форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса легенде НБА Майклу Джордану.

«У Майкла Джордана был Скотти Пиппен… А Брон побеждал в финале с Мэттью Деллаведовой, который полный отстой… Я уважаю Мэттью. Но ведь он абсолютно никакой», — сказал Грин во время стрима.

В прошлом сезоне НБА Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.