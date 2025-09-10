Итальянский портал назвал самого совершенного баскетболиста в данный момент

Итальянское издание Basket Magazine оценило выступление разыгрывающего Луки Дончича в преддверии матча сборных Словении и Италии в рамках 1/8 финала Евробаскета-2025. Словенцы в итоге победили со счётом 84:77. Дончич в той встрече набрал 42 очка, 10 подборов и одну передачу.

© Чемпионат.com

«Лука — самый совершенный игрок в баскетболе. Он одинаково хорош на четырёх позициях, понимает все нюансы игры и доминирует во всех статистических категориях. А сейчас здорово действует и в защите», — приводит текст материала издания паблик Luka Updates в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 10 сентября, состоится матч 1/4 финала между сборными Германии и Словении. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнётся одновременно с началом встречи. Следить за трансляцией можно по ссылке ниже:

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧЕ-2025 Германия – Словения.