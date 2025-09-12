Австралийская баскетболистка умерла в возрасте 30 лет

Австралийская баскетболистка Тиана Мангакахия скончалась в возрасте 30 лет. На протяжении нескольких лет спортсменка боролась с раком груди. За несколько дней до смерти Тиана сообщила, что её состояние стремительно ухудшается.

© Чемпионат.com

«С тяжёлым сердцем делимся новостью об уходе нашей прекрасной Тианы Мангакахии. Она покинула нас 11 сентября 2025 года, находясь в кругу семьи и друзей, будучи окружённой огромной любовью. Тиана была ярким светом, который наполнял жизни всех, кого она встречала, своей добротой, силой и теплом. Она боролась до самого конца, проявляя мужество и благородство, которые не передать словами. Наши сердца скорбят, но её наследие и любовь будут жить вечно. Мы будем продолжать чтить её. Мы бесконечно любим тебя, Тиана, и будем скучать по тебе всю жизнь», — говорится в заявлении семьи баскетболистки, размещённом на её странице в социальных сетях.

За несколько дней до смерти Тиана рассказала, что её состояние стремительно ухудшается.