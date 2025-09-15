Женская НБА обновила рекорд по количеству зрителей

Женская лига обновила рекорд по количеству зрителей.

ESPN сообщила, что ее телесети показали самый популярный регулярный сезон женской НБА за всю историю. В среднем 25 игр «регулярки» на каналах ESPN (включая ABC) собирали у экранов 1,3 миллиона зрителей.

Это на 6% больше, чем в прошлом рекордном сезоне, когда в среднем 24 игры смотрели 1,2 миллиона зрителей.

Представитель сети сообщил The Athletic, что это был самый популярный регулярный сезон женской НБА на каналах ESPN как среди мужской, так и среди женской аудитории в возрастной группе «от 2 лет и старше» (то есть среди всех зрителей).

В среднем игры лиги на ESPN смотрели 721 000 мужчин, что на 2% больше, чем в 2024 году (710 147 зрителей). Средняя женская аудитория составила 543 065 зрителей, что означает рост на 13% по сравнению с 2024 годом (478 705 зрителей).