Леброн Джеймс выходил на площадку против более трети баскетболистов лиги

Леброн Джеймс сыграл против 36,4% игроков за всю историю НБА
Суперзвезда «Лейкерс» выходил на площадку против более трети баскетболистов лиги.
За 22 сезона карьеры 40-летний форвард принял участие в 1562 матчах регулярного чемпионата.
36,43% игроков за всю историю НБА выходили на паркет против Джеймса.
Для сравнения: Крис Пол, для которого следующий сезон станет 21-м в карьере, сыграл против 34,19% баскетболистов лиги.
И Джеймс, и Пол являются последними действующими игроками своих драфтов (2003 и 2005).
