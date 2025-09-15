Леброн Джеймс выходил на площадку против более трети баскетболистов лиги

Суперзвезда «Лейкерс» выходил на площадку против более трети баскетболистов лиги.

За 22 сезона карьеры 40-летний форвард принял участие в 1562 матчах регулярного чемпионата.

36,43% игроков за всю историю НБА выходили на паркет против Джеймса.

Для сравнения: Крис Пол, для которого следующий сезон станет 21-м в карьере, сыграл против 34,19% баскетболистов лиги.

И Джеймс, и Пол являются последними действующими игроками своих драфтов (2003 и 2005).