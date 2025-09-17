ЦСКА в сезоне‑2024/25 заработал больше всех клубов Единой лиги

ЦСКА стал самым доходным российским клубом баскетбольной Единой лиги ВТБ по итогам сезона‑2024/25, следует из документа, который имеется в распоряжении «Матч ТВ».

По итогам сезона ЦСКА заработал 2,139 миллиарда рублей. Второе место по этому показателю занял петербургский «Зенит» (1,923 млрд), третье — краснодарский «Локомотив‑Кубань» (1,92 млрд).

Наименее доходный клуб Единой лиги — саратовский «Автодор» (258,5 млн).

ЦСКА в сезоне‑2024/25 потратил на зарплаты игрокам 726 млн (без учета налогов), тренерам и техническому персоналу — 126 млн. «Локомотив‑Кубань» выплатил баскетболистам 668 млн, петербургский «Зенит» — 610 млн.

Регулярный чемпионат Единой лиги стартует 28 сентября.

