Опубликован топ самых грязных команд в НБА за последние 10 лет

Американский портал RotoWire опубликовал рейтинг самых грязных команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за последние 10 лет.

© Чемпионат.com

При составлении списка авторы создали индекс, при котором учитывались штрафы команд и дисквалификации игроков, а также общая сумма штрафов и количество проигранных матчей в виду нарушений правил членами клубов.

Топ-10 самых грязных команды в НБА за последние 10 лет.

1. «Майами Хит» (295 штрафов на сумму $ 914 414; 15 дисквалификаций игроков; 43 проигранных матча).

2. «Бруклин Нетс».

3. «Мемфис Гриззлиз».

4. «Хьюстон Рокетс».

5. «Филадельфия Сиксерс».

6. «Детройт Пистонс».

7. «Голден Стэйт Уорриорз».

8. «Финикс Санз».

9. «Милуоки Бакс».

10. «Шарлотт Хорнетс».