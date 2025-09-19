Шакил О’Нил назвал лучшего центрового НБА в данный момент

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил поделился мыслями о нынешних центровых североамериканской лиги, выступив с критикой в адрес Джоэла Эмбиида, который представляет «Филадельфию Сиксерс». Также Шакил высказал мнение, что Никола Йокич из «Денвер Наггетс» является лучшим центровым НБА в данный момент.

