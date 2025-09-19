«Валенсия» лишилась трех игроков, включая Жана Монтеро, из-за травм перед стартом Евролиги
У «Валенсии» проблемы со здоровьем игроков.
Доминиканский разыгрывающий Жан Монтеро отыграл за сборную с травмой пальца, получив инъекции плазмы. После возвращения в клуб защитник усугубил травму и теперь пропустит 4-5 недель после операции.
Сенегальский защитник Бранку Бадио выбыл на 3-4 недели из-за мышечных проблем.
Испанский защитник Хабьер Лопес-Аростеги также пропустит 3-4 недели из-за перелома пальца.
Защитник Серхио Де Ларреа отыграл за сборную Испании с травмой плеча, не став делать операцию, а форварду Нэйту Сестине пришлось летом пойти на хирургическое вмешательство из-за грыжи.
«Валенсия» возвращается в Евролигу после однолетнего перерыва.
Долги «МЮ» превысили 1 млрд фунтов. Клуб взял 105 млн из кредитных денег для летних трансферов
«Ак Барс» прервал серию из 3 поражений, победив «Салават» в дерби – 3:1. Команда Козлова проиграла 4 матча подряд и идет последней на Востоке
«Валенсия» лишилась трех игроков, включая Жана Монтеро, из-за травм перед стартом Евролиги
Долги «МЮ» превысили 1 млрд фунтов. Клуб взял 105 млн из кредитных денег для летних трансферов
«Ак Барс» прервал серию из 3 поражений, победив «Салават» в дерби – 3:1. Команда Козлова проиграла 4 матча подряд и идет последней на Востоке
«Валенсия» лишилась трех игроков, включая Жана Монтеро, из-за травм перед стартом Евролиги