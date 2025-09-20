Инсайдер поставил под сомнение понимание Леброном Джеймсом этапа своей карьеры в НБА

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дейв Макменамин высказался по поводу будущего 40-летнего звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, для которого предстоящий сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) станет 23-м за профессиональную карьеру.

«Я думаю, мы уже близки к завершению его карьеры, но не уверен, что сам Леброн понимает, на каком он сейчас этапе. Один из его близких как-то сказал мне: если «Лейкерс» выиграют, сможет ли Леброн отказаться от возможности защитить титул и побороться за шестое чемпионство вместо того, чтобы остановиться на пяти?» — заявил Макменамин в эфире программы NBA Today.