Стал известен новый вес Егора Демина в НБА

19-летний российский баскетболист НБА Егор Дёмин, выступающий на позиции защитника в клубе «Бруклин Нетс», прибавил около четырёх-пяти килограммов мышечной массы в межсезонье. На преддрафтовом комбайне НБА 2025 года его вес составил 90,4 кг (199,2 фунта). Об этом сообщает журналист Си Джей Холмс на своей странице в социальной сети.

Дёмин был выбран под восьмым номером на драфте-2025 североамериканской лиги. Ранее Егор занял четвёртое место в списке высокооплачиваемых игроков «Бруклина» с зарплатой $ 6,89 млн. Больше россиянина в команде получают Майкл Портер с зарплатой $ 38,3 млн, Николас Клэкстон ($ 25,35 млн) и Теренс Мэнн ($ 15,5 млн).

Регулярный сезон начнётся 21 октября 2025 года и завершится в апреле 2026 года.