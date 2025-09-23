Сын Денниса Родмана подписал контракт с «Шарлотт»

Форвард Ди Джей Родман, сын пятикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго» Денниса Родмана, подписал контракт с «Шарлотт», сообщает пресс‑служба клуба.

Баскетболист примет участие в тренировочном лагере «Хорнетс».

24‑летний Родман не был выбран на драфте НБА и провел сезон‑2024/25 в Лиге развития.

Деннис Родман был лучшим по подборам в среднем за игру на протяжении семи регулярных сезонов НБА подряд, что является рекордом за всю историю лиги. Дважды его признавали лучшим оборонительным игроком НБА.

В апреле 2011 года «Детройт Пистонс» вывели из обращения игровую майку с 10‑м номером, под которым играл в команде Родман. 12 августа 2011 года спортсмен был введен в Зал славы баскетбола.