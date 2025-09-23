Тейтум заявил, что думал уйти из баскетбола из-за травмы

27-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейсон Тейтум, выступающий на позиции лёгкого форварда в «Бостон Селтикс», заявил, что у него были мысли о завершении карьеры из-за травмы ахиллово сухожилия.

«Это может прозвучать драматично, но я помню, как сказал маме: «Мама, с меня, пожалуй, хватит. Не знаю, смогу ли я это преодолеть или готов ли я к этому испытанию». Знаете, просто чувствовал себя побеждённым. И было время, когда я думал: «Не знаю, хочу ли я этим заниматься», — приводит слова Тейтума аккаунт NBACentral в социальной сети X.

Напомним, Тейтум порвал ахиллово сухожилие в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА этого года с «Нью-Йорк Никс». «Кельты» проиграли сопернику со счётом 2-4 и вылетели из постсезона. Тейтум был выбран «Бостоном» на драфте НБА 2017 года под третьим номером.