Леонардо Ди Каприо назвал самый яркий матч «Лейкерс»

Знаменитый голливудский актёр Леонардо Ди Каприо назвал свой самый запоминающийся момент в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Коби, Шак, «Трэйлблэйзерс», седьмой матч серии. Я думаю, это был финал Западной конференции… Вся арена просто взлетела в воздух. Я помню это. Это был невероятный момент, чувак», — приводит слова Ди Каприо издание Lakers Nation.

Леонардо рассказывает о концовке седьмого матча финала Западной конференции в сезоне-1999/2000, в котором баскетболист «Лейкерс» Коби Брайант обыграл форварда «Портленда» Скотти Пиппена и сделал передачу на Шакила О'Нила, который занёс мяч в кольцо.

Ди Каприо, родившийся в Лос-Анджелесе, Калифорния, долгое время является поклонником «озёрников».