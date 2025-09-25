Леонардо Ди Каприо назвал самый яркий матч «Лейкерс»

Ди Каприо назвал самый яркий матч «Лейкерс». В нём играли Брайант и О'Нил
Знаменитый голливудский актёр Леонардо Ди Каприо назвал свой самый запоминающийся момент в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Леонардо рассказывает о концовке седьмого матча финала Западной конференции в сезоне-1999/2000, в котором баскетболист «Лейкерс» Коби Брайант обыграл форварда «Портленда» Скотти Пиппена и сделал передачу на Шакила О'Нила, который занёс мяч в кольцо.
Ди Каприо, родившийся в Лос-Анджелесе, Калифорния, долгое время является поклонником «озёрников».
