Генменеджер «Бруклина» рассказал о травме Демина

Генменеджер «Бруклина» рассказал о травме российского баскетболиста Демина
Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Демин получил травму подошвенной фасции, сообщил генеральный менеджер клуба Шон Маркс.
«Бруклин Нетс» выбрал 19‑летнего Демина под общим восьмым номером на драфте НБА.
— Его возможности будут ограничены в первой части тренировочного лагеря, но, надеюсь, в первые пару недель он наберет форму, — приводит слова Маркса журналист Эрик Слэйтер в социальной сети.
Как отмечает Слэйтер, сам Демин не назвал конкретные сроки восстановления, однако отметил, что травму нельзя назвать серьезной. Он добавил, что травма возникла не в каком‑то определенном игровом эпизоде, а скорее стала следствием накопившейся нагрузки.
Новый сезон НБА начнется 21 октября.
Демин родился в Москве, где и начал свою баскетбольную карьеру. В 2021 году в возрасте 15 лет подписал контракт с мадридским «Реалом», а позже решил переехать в США и выступать в студенческом баскетболе.
