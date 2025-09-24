Генменеджер «Бруклина» рассказал о травме Демина

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Демин получил травму подошвенной фасции, сообщил генеральный менеджер клуба Шон Маркс.

© Матч ТВ

«Бруклин Нетс» выбрал 19‑летнего Демина под общим восьмым номером на драфте НБА.

— Его возможности будут ограничены в первой части тренировочного лагеря, но, надеюсь, в первые пару недель он наберет форму, — приводит слова Маркса журналист Эрик Слэйтер в социальной сети.

Как отмечает Слэйтер, сам Демин не назвал конкретные сроки восстановления, однако отметил, что травму нельзя назвать серьезной. Он добавил, что травма возникла не в каком‑то определенном игровом эпизоде, а скорее стала следствием накопившейся нагрузки.

Новый сезон НБА начнется 21 октября.

Демин родился в Москве, где и начал свою баскетбольную карьеру. В 2021 году в возрасте 15 лет подписал контракт с мадридским «Реалом», а позже решил переехать в США и выступать в студенческом баскетболе.