«Зенит» обыграл «Дубай»

«Зенит» из Санкт‑Петербурга обыграл баскетбольный клуб «Дубай» в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Встреча в Белграде завершилась победой российской команды со счетом 107:103 (19:24, 25:30, 28:29, 35:20).

В составе «Зенита» 25 очков набрал Алекс Пойтресс, Ненад Димитриевич — 23.

У «Дубая» 25 очков в активе Джанана Мусы, бывший игрок «Зенита» Дуэйн Бэйкон отметился 21 результативным баллом. Экс‑баскетболист ЦСКА Алекса Аврамович не принимал участие в матче.

«Зенит» сыграет с московским ЦСКА в финале турнира, который пройдет в четверг, 25 сентября.

Суперкубок — официальный предсезонный турнир Единой Лиги ВТБ, предваряющий старт чемпионата. Впервые в истории матчи проходят за пределами России — в столице Сербии Белграде.