Фрейзер сравнил уровень команд Евролиги и Единой лиги

Американский защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Трент Фрейзер сравнил уровень клубов российского первенства с Евролигой после полуфинала с «Дубаем» (107:103).

© Чемпионат.com

— В Суперкубке участвуют команды Евролиги. Ощущается ли разница по сравнению с командами Единой лиги?

— Конечно. Клубы Евролиги строят состав именно под большие матчи, под высокий уровень турнира. И тебе приходится соответствовать этой интенсивности, этому уровню баскетбола. То же самое касается «Дубая», это сильный соперник. И это была тяжёлая игра для нас. Но я горжусь нашей командой — мы сражались, это был хороший тест для нас. Мы показали, что у нас есть характер, и мы держимся друг за друга.

— В финале нас ждёт игра с ЦСКА. Время для реванша? — Безусловно. Это дерби. Каждый раз, когда мы играем, это битва. Так будет всегда. Завтра должно быть очень интересно. Мы хотим привезти трофей обратно в Петербург, — приводит слова Фрейзера пресс-служба команды.