Евролига объявила об изменении в правилах на сезон-2025/2026

Пресс-служба Евролиги объявила о ряде изменений в правилах, которые будут действовать в сезоне 2025/2026 как в самой Евролиге, так и в Еврокубке. Основная цель нововведений — улучшить игровой процесс, повысить безопасность игроков и унифицировать судейство.

Так, судьи больше не будут предупреждать игроков перед назначением технических фолов за неподобающее поведение или симуляцию. Предупреждения остаются только за задержку игры, махания рукой перед глазами бросающего и отвлекающие действия рядом с ним.

Автоматически дисквалифицироваться в новом сезоне будут тренеры и любые члены команды на скамейке в случае вмешательства в быстрые атаки соперника. Технический фол может быть назначен кому-либо из тренеров или скамейки в случае препятствования быстрому прорыву соперников чрезмерным протестом или выходом на линию. Наказание будет назначаться после окончания атаки.

Кроме того, расширяется использование Instant Replay System (IRS). В новом сезоне в последние две минуты четвёртой четверти и овертайма арбитры могут пересматривать эпизод после свистка на нарушение правил восьми секунд. Тренеры могут оспаривать восьмисекундные нарушения, но не могут влиять на проверки личности игроков, на которых записан фол.