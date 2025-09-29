Евролига может отстранить израильские команды

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас не исключил, что политическая напряжённость между Израилем и Палестиной может привести к приостановке участия «Маккаби» и Хапоэля (оба – из Тель-Авива, Израиль) в сезоне-2025/2026.

