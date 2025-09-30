«Партизан» продлил контракт с нападающим Накичем

24-летний форвард продлил соглашение с сербским клубом.

Марио Накич (202 см) и «Партизан» договорились о продлении договора до лета 2027 года.

Накич, который начал свою профессиональную карьеру в 2018 году в «Реале», присоединился к белградскому клубу прошлым летом, после двухлетнего выступления за «Игокею».

В прошлом сезоне сын бывшего игрока «Партизана» Иво Накича страдал от травм и принял участие в 12 матчах Евролиги, набирая в среднем 2,1 очка и 0,6 подбора за 8,5 минуты на паркете.