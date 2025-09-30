Баскетболисты ЦСКА одержали победу в дебютном матче нового сезона Единой лиги

Игроки баскетбольного ЦСКА с разницей в 19 очков одержали победу над «Самарой» в первом матче регулярного чемпионата сезона Единой лиги ВТБ , передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Игра состоялась в Самаре и завершилась со счетом 82:63 (17:17, 20:9, 25:20, 20:17) в пользу московской команды. Самым результативным игроком армейского клуба стал центровой Ливио Жан-Шарль, набравший 22 очка за игру. Следующий матч красно-синие проведут в Перми против клуба «Бетсити Парма» 5 октября.

ЦСКА является действующим победителем турнира. В финальной серии прошлого сезона московская команда была сильнее петербургского «Зенита» со счетом 4:2.

В нынешнем розыгрыше турнира принимают участие 11 клубов. Все команды сыграют между собой в четыре круга, по итогам которых восемь лучших коллективов выйдут в плей-офф.

Четвертьфинальная стадия и серия игр за третье место пройдут до трех побед, полуфинал и финал – до четырех.