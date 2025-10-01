В США оценили шансы Демина начать сезон НБА в стартовом составе

Обозреватель Sports Illustrated Колин Симмонс поделился мыслями о потенциале «Бруклин Нетс» в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По мнению аналитика, россиянин Егор Дёмин получит шанс начать сезон в стартовом составе.

© Чемпионат.com