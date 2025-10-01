Слушание по делу об экстрадиции в США россиянина Касаткина перенесено

Слушание по делу об экстрадиции задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина в США перенесено. Об этом рассказал адвокат спортсмена Фредерик Бело.

«Слушание перенесено, новой даты пока нет», – приводит слова Бело «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что в США российскому баскетболисту грозит до пяти лет лишения свободы за компьютерное мошенничество и до 20 лет — за электронное мошенничество. Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Игрока подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.