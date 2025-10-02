53-летний Шакил О'Нил ответил на слухи о романе с 21-летней моделью с OnlyFans

53-летний легендарный игрок и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил, выступавший на позиции центрового, ответил, находится ли в отношениях с 21-летней моделью сервиса OnlyFans Софи Рейн.

© Чемпионат.com

Ранее Софи опубликовала фотографию с Шакилом, подписав её:

«Смотрите, кто пришёл на мой день рождения».