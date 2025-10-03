Гомельский ответил на провокационный вопрос о россиянах

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на провокационный вопрос пользователя своего сайта о россиянах.

– Вы согласны, что россиянин, который гордится Россией, это как немец, который гордится Третьим рейхом?

– Россиянин, который гордится своей Родиной – это патриот. А немец, который гордится Третьим рейхом — либо сумасшедший, либо фашист, — ответил Гомельский.

Ранее Гомельский оценил американского новичка УНИКСа Маркуса Бингэма и селекционную работу команды. 25-летний американский центровой присоединился к казанскому клубу в июле нынешнего года.