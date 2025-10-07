Карлос Дельфино объявил о завершении карьеры

Карлос Дельфино завершил спортивную карьеру в 43 года.

Главным достижением аргентинца стало золото Олимпийских игр в Афинах-2004. Последний активный игрок «золотого поколения» также завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине-2008. Его карьера во взрослом баскетболе длилась больше двух десятилетий.

Задрафтованный «Детройтом» под 25-м номером в 2003 году, Дельфино дебютировал в НБА в 2004-м. Он провел три года в «Пистонс», после чего выступал за «Милуоки», «Торонто» и «Хьюстон»

В период с 2004 по 2013 год, с перерывом на год в «Химках» (сезон-2008/2009), он сыграл 548 матчей в НБА, включая 41 игру плей-офф.

Последние два года Карлос Дельфино провел в клубе второго итальянского дивизиона – «Ченто».