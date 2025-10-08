Сборная России по баскетболу не будет играть товарищеские матчи

По информации «Матч ТВ», на ноябрьском учебно‑тренировочном сборе мужская сборная России по баскетболу не будет проводить товарищеские матчи, а вместо этого сосредоточится на работе с молодыми игроками.

© МатчТВ

Ранее сообщалось, что команда может сыграть с клубами Суперлиги или с представителями любительских лиг, однако тренеры пришли к выводу, что это будет дополнительной нагрузкой для игроков.

Летом команда под руководством Зорана Лукича провела две товарищеские встречи с Ираном (67:70, 79:58) и два матча с национальной командой Египта (73:80, 94:67).

Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований с 2022 года из‑за ситуации на Украине.