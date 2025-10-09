4 команды преодолеют планку в 50 побед в сезоне по ежегодному прогнозу ESPN

Кевин Пелтон представил свой прогноз результатов регулярного сезона.

© Sports.ru

В этом году 4 команды, по его расчетам, основанным на статистической модели, преодолеют планку в 50 побед. 3 из них из Западной конференции – «Оклахома», «Голден Стэйт» и «Денвер». И 1 с Востока – «Кливленд».

Западная конференция:

«Оклахома» – 59,2 побед

«Голден Стэйт» – 56,1

«Денвер» – 52,2

«Клипперс» – 49,7

«Хьюстон» – 46,9

«Лейкерс» – 45,8

«Мемфис» – 44,6

«Миннесота» – 43,7

«Даллас» – 43,6

«Сакраменто» – 43,5

«Сан-Антонио» – 40,1

«Портленд» – 35,8

«Финикс» – 34,7

«Новый Орлеан» – 32,6

«Юта» – 20,2

Восточная конференция: