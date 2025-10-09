4 команды преодолеют планку в 50 побед в сезоне по ежегодному прогнозу ESPN
Кевин Пелтон представил свой прогноз результатов регулярного сезона.
В этом году 4 команды, по его расчетам, основанным на статистической модели, преодолеют планку в 50 побед. 3 из них из Западной конференции – «Оклахома», «Голден Стэйт» и «Денвер». И 1 с Востока – «Кливленд».
Западная конференция:
- «Оклахома» – 59,2 побед
- «Голден Стэйт» – 56,1
- «Денвер» – 52,2
- «Клипперс» – 49,7
- «Хьюстон» – 46,9
- «Лейкерс» – 45,8
- «Мемфис» – 44,6
- «Миннесота» – 43,7
- «Даллас» – 43,6
- «Сакраменто» – 43,5
- «Сан-Антонио» – 40,1
- «Портленд» – 35,8
- «Финикс» – 34,7
- «Новый Орлеан» – 32,6
- «Юта» – 20,2
Восточная конференция:
- «Кливленд» – 50,1
- «Орландо» – 49,9
- «Нью-Йорк» – 47,2
- «Индиана» – 45,9
- «Бостон» – 45,6
- «Милуоки» – 44,5
- «Атланта» – 44,3
- «Детройт» – 42,6
- «Торонто» – 40,7
- «Майами» – 40,3
- «Филадельфия» – 38,4
- «Чикаго» – 38
- «Шарлотт» – 28,5
- «Бруклин» – 17,6
- «Вашингтон» – 14,2
