4 команды преодолеют планку в 50 побед в сезоне по ежегодному прогнозу ESPN

Sports.ru

Кевин Пелтон представил свой прогноз результатов регулярного сезона.

4 команды преодолеют планку в 50 побед в сезоне по ежегодному прогнозу ESPN
© Sports.ru

В этом году 4 команды, по его расчетам, основанным на статистической модели, преодолеют планку в 50 побед. 3 из них из Западной конференции – «Оклахома», «Голден Стэйт» и «Денвер». И 1 с Востока – «Кливленд».

Западная конференция:

  • «Оклахома» – 59,2 побед
  • «Голден Стэйт» – 56,1
  • «Денвер» – 52,2
  • «Клипперс» – 49,7
  • «Хьюстон» – 46,9
  • «Лейкерс» – 45,8
  • «Мемфис» – 44,6
  • «Миннесота» – 43,7
  • «Даллас» – 43,6
  • «Сакраменто» – 43,5
  • «Сан-Антонио» – 40,1
  • «Портленд» – 35,8
  • «Финикс» – 34,7
  • «Новый Орлеан» – 32,6
  • «Юта» – 20,2

Восточная конференция:

  • «Кливленд» – 50,1
  • «Орландо» – 49,9
  • «Нью-Йорк» – 47,2
  • «Индиана» – 45,9
  • «Бостон» – 45,6
  • «Милуоки» – 44,5
  • «Атланта» – 44,3
  • «Детройт» – 42,6
  • «Торонто» – 40,7
  • «Майами» – 40,3
  • «Филадельфия» – 38,4
  • «Чикаго» – 38
  • «Шарлотт» – 28,5
  • «Бруклин» – 17,6
  • «Вашингтон» – 14,2
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости