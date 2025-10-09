Владислав Голдин пропустил второй матч «Майами» во время предсезонки НБА

Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин пропустил вторую встречу подряд предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

24-летний Голдин сыграл с «Орландо Мэджик», набрав два очка и проведя на паркете восемь минут, а после этого пропустил встречи с «Милуоки Бакс» и «Сан-Антонио Спёрс».

В матче с «Сан-Антонио», который проходил сегодня, 9 сентября, «Майами» уступил со счётом 107:112. Команде под руководством Эрика Споэльстры не удалось выиграть ни одного матча во время предсезонки — три поражения подряд.

При этом российский центровой Голдин не внесён в список официально травмированных игроков «Майами». Не играют из-за повреждений лидеры клуба Тайлер Хирроу и Терри Розир.