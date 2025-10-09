«Автодор» с разницей в три очка обыграл «Енисей» в Единой лиге

В четверг, 9 октября, в Саратове на стадионе «Кристалл» прошёл матч 3-го тура Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Автодор» встречался с «Енисеем». Саратовские баскетболисты со счётом 76:73 (20:19; 23:18; 20:26; 13:10) обыграли красноярских.

Лучшим игроком в составе «Автодора» стал сербский форвард Душан Беслач, оформивший дабл-дабл — 18 очков, 11 подборов, две передачи, один блок-шот, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+31». Больше всего очков набрал американец Терренс Эдвардс — 23.

У «Енисея» лучшим оказался американский защитник Мэтт Коулмэн — 16 очков, восемь подборов, восемь передач, два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+22».