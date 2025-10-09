МБА-МАИ разгромила «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге

В четверг, 9 октября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч 3-го тура Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Пари Нижний Новгород» встретился с московским клубом МБА-МАИ. Нижегородцы с разгромным счётом 66:89 (24:21; 9:22; 21:24; 12:22) уступили москвичам.

В составе «Пари Нижний Новгород» отличился 27-летний форвард Кирилл Попов, набравший по ходу матча 19 очков.

Лучшим игроком матча стал представитель МБА-МАИ 36-летний защитник Вячеслав Зайцев — 20 очков