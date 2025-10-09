"Зенит" разгромил "Уралмаш" в первом матче баскетбольного Кубка Единой лиги

В конце сентября перед стартом сезона Единая лига анонсировала "турнир в турнире" - Кубок лиги. 8 октября в Екатеринбурге прошел его первый матч: местный "Уралмаш" уступил питерскому "Зениту" - 63:92.

Кубок лиги будет идти параллельно сезону Единой лиги. Его разыграют восемь команд: шесть российских, сербская "Мега" и боснийская "Игокеа". На групповом этапе участники разбиты на два квартета. Группу "А" составили ЦСКА, "Локомотив-Кубань", "Парма" и "Мега". В четверку под литерой "В" вошли "Зенит", УНИКС, "Уралмаш" и "Игокеа". Внутри групп клубы сыграют друг с другом по два матча - дома и на выезде. По две лучших команды выйдут в "Финал четырех", который состоится весной следующего года.

"Это немного другая история, более медийная, - объяснял в интервью "РГ" президент Единой лиги Сергей Кущенко. - Если у нас получится, будем с собой возить паркет, сиденья, будет другой, более мягкий регламент с возможностью включения музыки. Обратите внимание, на Суперкубке был анонсер, который говорил: какая отличная передача, великолепный пас и так далее. Вот такой анонсер тоже будет. Эта история должна привлекать, умножать аудиторию".

Картинка с первого матча действительно отличалась от того, что мы привыкли видеть в играх Единой лиги. Чувствуется, что организаторы поработали над тем, что сейчас называется модным словом "айдентика". Особый дизайн формы участников, другая раскраска паркета. Был презентован специальный мяч.

Словенскому наставнику "Зенита" Александеру Секуличу новый турнир "зашел": "Он потрясающий. Должен отметить невероятную организацию как со стороны турнира, так и со стороны хозяев площадки, которые приняли нас на высоком уровне. Атмосфера тоже была великолепная.

Вот только с точки зрения результата никаких отличий от Единой лиги. В прошлом сезоне "Зенит" выиграл у "Уралмаша" все четыре матча регулярного чемпионата. Разгромили питерцы уральцев и сейчас. В оправдание хозяев стоит отметить, что они были вынуждены играть без ряда лидеров. Здорово проявил себя разыгрывающий Тимофей Герасимов, с 18 очками ставший самым ценным участником встречи, но и его стараний оказалось недостаточно.

Следующий матч в Кубке лиги "Зенит" проведет на своем паркете против УНИКСа 5 ноября, а "Уралмаш" первым из российских клубов отправится в боснийский город Лакташи (Республика Сербская), где 11 ноября сыграет с "Игокеей".