Гомельский оценил главного тренера БК «Зенит»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу главного тренера «Зенита» Александра Секулича. Словенский специалист на посту наставника сине-бело-голубых сменил испанца Хавьера Паскуаля, покинувшего «Зенит» по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ.

– Кажется, у Секулича есть проблема в принятии решений в критических ситуациях?

– Секулич свой высокий тренерский класс давно доказал. Иначе не был бы приглашён ни в «Локо», ни в «Зенит». А разного рода проблемы в тренерской деятельности случаются у всех. Решения, принимаемые тренером в критических ситуациях, продиктованы составом команды, наличием или отсутствием игроков, которые могли бы в конкретный момент принести пользу на площадке, – написал Гомельский на своём официальном сайте.