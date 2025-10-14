ESPN представил рейтинг лучших трио игроков для всех 30 команд НБА, Егор Дёмин – в списке

Авторитетное издание ESPN представило рейтинг лучших трио игроков для всех 30 команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). При составлении подборки учитывался долгосрочный потенциал каждой команды.

Топ-трио НБА по версии ESPN:

1. «Оклахома-Сити Тандер»: Шей Гилджес-Александер, Чет Холмгрен, Джейлен Уильямс;

2. «Денвер Наггетс»: Аарон Гордон, Никола Йокич, Джамал Маррей;

3. «Кливленд Кавальерс»: Дариус Гарлэнд, Донован Митчелл, Эван Мобли;

4. «Нью-Йорк Никс»: О Джи Ануноби, Джейлен Брансон, Карл-Энтони Таунс;

5. «Атланта Хоукс»: Дайсон Дэниэлс, Джален Джонсон, Закари Рисашер;

6. «Детройт Пистонс»: Кейд Каннингем, Рон Холланд, Осар Томпсон;

7. «Хьюстон Рокетс»: Алперен Шенгюн, Рид Шеппард, Амен Томпсон;

8. «Миннесота Тимбервулвз»: Энтони Эдвардс, Джейден Макдэниелс, Джулиус Рэндл;

9. «Орландо Мэджик»: Паоло Банкеро, Десмонд Бейн, Франц Вагнер;

10. «Сан-Антонио Спёрс»: ДеАарон Фокс, Дилан Харпер, Виктор Вембаньяма;

11. «Бостон Селтикс»: Джейлен Браун, Джейсон Тейтум, Деррик Уайт;

12. «Индиана Пэйсерс»: Тайриз Халибёртон, Эндрю Нембард, Паскаль Сиакам;

13. «Даллас Маверикс»: Энтони Дэвис, Купер Флэгг, Кайри Ирвинг;

14. «Голден Стэйт Уорриорз»: Джимми Батлер, Стефен Карри, Дрэймонд Грин;

15. «Лос-Анджелес Клипперс»: Джеймс Харден, Кавай Леонард, Ивица Зубац;

16. «Лос-Анджелес Лейкерс»: Лука Дончич, Леброн Джеймс, Остин Ривз;

17. «Милуоки Бакс»: Яннис Адетокунбо, Бобби Портис, Майлз Тёрнер;

18. «Мемфис Гриззлиз»: Седрик Кауард, Джарен Джексон, Джа Морант;

19. «Филадельфия Сиксерс»: Ви Джей Эджкомб, Джоэл Эмбиид, Тайриз Макси;

20. «Чикаго Буллз»: Матас Бузелис, Ноа Эссенг, Джош Гидди;

21. «Майами Хит»: Бэм Адебайо, Тайлер Хирроу, Кел'эл Уэр;

22. «Сакраменто Кингз»: Зак Лавин, Киган Мюррэй, Домантас Сабонис;

23. «Торонто Рэпторс»: Скотти Барнс, Брэндон Ингрэм, Коллин Маррей-Бойлз;

24. «Шарлотт Хорнетс»: Ламело Болл, Кон Кнёппель, Брэндон Миллер;

25. «Нью-Орлеан Пеликанс»: Джеремайя Фирс, Дерик Куин, Зайон Уильямсон;

26. «Финикс Санз»: Девин Букер, Райан Данн, Хаман Малуач;

27. «Бруклин Нетс»: Николас Клэкстон, Егор Дёмин, Нолан Траоре;

28. «Портленд Трэйл Блэйзерс»: Тумани Камара, Донован Клингэн, Шэйдон Шарп;

29. «Юта Джаз»: Эйс Бэйли, Уолтер Клейтон, Лаури Маркканен;

30. «Вашингтон Уизардс»: Билаль Кулибали, Тре Джонс, Алекс Сарр.

