ESPN представил рейтинг лучших трио игроков для всех 30 команд НБА, Егор Дёмин – в списке
Авторитетное издание ESPN представило рейтинг лучших трио игроков для всех 30 команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). При составлении подборки учитывался долгосрочный потенциал каждой команды.
Топ-трио НБА по версии ESPN:
1. «Оклахома-Сити Тандер»: Шей Гилджес-Александер, Чет Холмгрен, Джейлен Уильямс;
2. «Денвер Наггетс»: Аарон Гордон, Никола Йокич, Джамал Маррей;
3. «Кливленд Кавальерс»: Дариус Гарлэнд, Донован Митчелл, Эван Мобли;
4. «Нью-Йорк Никс»: О Джи Ануноби, Джейлен Брансон, Карл-Энтони Таунс;
5. «Атланта Хоукс»: Дайсон Дэниэлс, Джален Джонсон, Закари Рисашер;
6. «Детройт Пистонс»: Кейд Каннингем, Рон Холланд, Осар Томпсон;
7. «Хьюстон Рокетс»: Алперен Шенгюн, Рид Шеппард, Амен Томпсон;
8. «Миннесота Тимбервулвз»: Энтони Эдвардс, Джейден Макдэниелс, Джулиус Рэндл;
9. «Орландо Мэджик»: Паоло Банкеро, Десмонд Бейн, Франц Вагнер;
10. «Сан-Антонио Спёрс»: ДеАарон Фокс, Дилан Харпер, Виктор Вембаньяма;
11. «Бостон Селтикс»: Джейлен Браун, Джейсон Тейтум, Деррик Уайт;
12. «Индиана Пэйсерс»: Тайриз Халибёртон, Эндрю Нембард, Паскаль Сиакам;
13. «Даллас Маверикс»: Энтони Дэвис, Купер Флэгг, Кайри Ирвинг;
14. «Голден Стэйт Уорриорз»: Джимми Батлер, Стефен Карри, Дрэймонд Грин;
15. «Лос-Анджелес Клипперс»: Джеймс Харден, Кавай Леонард, Ивица Зубац;
16. «Лос-Анджелес Лейкерс»: Лука Дончич, Леброн Джеймс, Остин Ривз;
17. «Милуоки Бакс»: Яннис Адетокунбо, Бобби Портис, Майлз Тёрнер;
18. «Мемфис Гриззлиз»: Седрик Кауард, Джарен Джексон, Джа Морант;
19. «Филадельфия Сиксерс»: Ви Джей Эджкомб, Джоэл Эмбиид, Тайриз Макси;
20. «Чикаго Буллз»: Матас Бузелис, Ноа Эссенг, Джош Гидди;
21. «Майами Хит»: Бэм Адебайо, Тайлер Хирроу, Кел'эл Уэр;
22. «Сакраменто Кингз»: Зак Лавин, Киган Мюррэй, Домантас Сабонис;
23. «Торонто Рэпторс»: Скотти Барнс, Брэндон Ингрэм, Коллин Маррей-Бойлз;
24. «Шарлотт Хорнетс»: Ламело Болл, Кон Кнёппель, Брэндон Миллер;
25. «Нью-Орлеан Пеликанс»: Джеремайя Фирс, Дерик Куин, Зайон Уильямсон;
26. «Финикс Санз»: Девин Букер, Райан Данн, Хаман Малуач;
27. «Бруклин Нетс»: Николас Клэкстон, Егор Дёмин, Нолан Траоре;
28. «Портленд Трэйл Блэйзерс»: Тумани Камара, Донован Клингэн, Шэйдон Шарп;
29. «Юта Джаз»: Эйс Бэйли, Уолтер Клейтон, Лаури Маркканен;
30. «Вашингтон Уизардс»: Билаль Кулибали, Тре Джонс, Алекс Сарр.