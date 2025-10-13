Леброн Джеймс выделил игрока, который поразил его на Евробаскете-2025

Звёздный лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметил высокое мастерство центрового «Хьюстон Рокетс» Алперена Шенгюна, проявленное им на прошедшем чемпионате Европы по баскетболу в составе сборной Турции, которая завоевала серебряные медали.

© Чемпионат.com

«Лето выдалось огненным, просто невероятным. Думаю, он поймает эту волну и отправится с ней прямиком в «Хьюстон», где у него будет отличный сезон», — заявил Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.

Отметим, что следующий сезон НБА станет для 23-летнего Шенгюна уже пятым в профессиональной карьере. В сезоне-2024/2025 центровой в среднем за матч набирал по 19,1 очка, совершал 10,3 подбора и отдавал 4,9 результативной передачи, проводя на площадке 31,5 минуты.