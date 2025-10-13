Экс-игрок НБА повторил рекорд чемпионата Испании

Форрест вошел в историю испанской лиги.

В победном матче против «Реала» (105:100) защитник «Басконии» принес своей команде 26 очков (3 из 6 с игры).

19 из них Форрест набрал с линии штрафных, ни разу не промахнувшись. Он повторил рекорд, установленный 32 года назад, когда Хорди Пардо также реализовал все 19 штрафных в матче «Жироны» против тогдашней «Сарагосы».

В последние 20 секунд матча Форресту пришлось выполнить 6 штрафных бросков, которые он реализовал, позволив «Басконии» одержать победу.

До прихода в испанский клуб у Форреста была непродолжительная карьера в НБА. Его не выбрали на драфте НБА 2020 года, после чего защитник подписал двусторонний контракт с «Ютой». За два сезона в «Джаз» он сыграл 90 игр, в среднем набирая 2,8 очка, 1,5 подбора и 1,9 передачи за игру. В 2022 году он присоединился к «Атланте», где за два сезона сыграл 61 матч, набирая в среднем 2,2 очка, 1,3 подбора и 2,4 передачи.