Экс-центровой вернулся в «Барселону» в качестве сотрудника клуба

Хорди Триас вернулся в «Барселону» в качестве сотрудника клуба
Экс-центровой получил работу в бывшей команде.
44-летний Триас возвращается в «Барселону», где будет помогать как в спортивной, так и в институциональной сферах баскетбольной структуры клуба.
Триас покинул команду, где он провел шесть лет в качестве игрока, в 2017 году; его последней ролью была помощь молодым игрокам в составе «Барса B». За 20-летнюю карьеру центровой, помимо своего периода в «Барсе», играл за «Ховентуд», «Манресу» и «Жирону».
Выступая за «Барселону», Триас выиграл один чемпионат Испании (2009), два Кубка Короля (2007 и 2010), два Суперкубка Испании (2004 и 2009) и одну Евролигу (2010). Что касается личных наград, центровой был назван MVP Кубка Короля, который команда выиграла в Малаге (2007).
