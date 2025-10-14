12 второгодок, за которыми стоит следить в новом сезоне НБА

И да — тут есть Бронни Джеймс.

Драфт-класс 2024 года стал, пожалуй, самым «нехайповым» за последние годы. Не было ни одной фигуры, вокруг которой строились бы ожидания, что этот баскетболист способен стать суперзвездой лиги. Не было ажиотажа — и в итоге о новичках в прошлом сезоне почти не говорили.

Тем не менее история показывает, что даже в слабых драфт-классах всегда находится несколько имён, которые в итоге становятся важными игроками НБА, а кто-то со временем и вовсе попадает на Матч всех звёзд. Правда, существует и так называемый кризис второго года, с которым нередко сталкиваются новички после успешного дебютного сезона.

Именно поэтому за этим драфт-классом всё равно стоит следить. В новом сезоне кто-то из его представителей сделает серьёзный шаг вперёд, а кто-то, напротив, не оправдает ожиданий. Ниже — самые интересные игроки класса 2024 года, за которыми стоит понаблюдать отдельно.

Бронни Джеймс — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Самым «хайповым» новичком на самом «нехайповом» драфте стал баскетболист, выбранный под 55-м пиком. Весь мир следил за его дебютом, и ещё до того, как он вышел на паркет, вокруг него возникло множество критических высказываний о непотизме. Со временем этот негативный фон стал доминировать в обсуждениях, ведь Бронни действительно выглядел не как игрок уровня НБА.

В итоге Джеймса-младшего перевели в G-лигу, где он, надо признать, выступил весьма достойно — 21,9 очка при 44,3% попаданий с игры. Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик не раз отмечал, что сильная сторона Бронни — его защита. Если он сумеет развить себя как оборонительного специалиста, то вполне может получать больше игрового времени в НБА.

Закари Рисашер — «Атланта Хоукс»

Первый пик драфта 2024 года почти никем не обсуждался, хотя во второй половине сезона Закари выглядел очень уверенно, особенно в бросковой игре. Вряд ли из него вырастет суперзвезда, но сомнений в том, что он способен провести карьеру на уровне неоднократного участника Матча всех звёзд, довольно мало.

Интерес к Рисашеру усиливает и то, что многие эксперты ожидают от «Атланты» прорывного сезона. Конкуренция на Востоке сейчас не так высока, и у «Хоукс» есть все шансы громко заявить о себе. Пример «Индианы Пэйсерс» наверняка вдохновил многих.

Рид Шеппард — «Хьюстон Рокетс»

Третий пик драфта оказался жертвой неожиданного мощного прогресса «Хьюстона». Из-за этого команда серьёзно сосредоточилась на результате здесь и сейчас, поэтому не раздавала минуты просто так. В итоге Рид завершил сезон со скромными 4,4 очка в среднем за матч.

Приобретение Кевина Дюранта сделало «Хьюстон» ещё более ориентированным на немедленный успех. Однако в межсезонье глубина задней линии сократилась, и теперь на Шеппарда будет возложена куда более серьёзная роль. Он может стать важным скорером со скамейки и одним из ключевых игроков атаки, особенно когда Дюрант будет отдыхать.

Рон Холланд — «Детройт Пистонс»

203-сантиметровый защитник/форвард из «Детройта» в прошлом сезоне доказал, что является талантливым оборонительным игроком, отлично врывается под кольцо и эффективно завершает атаки. Главной же проблемой Рона оставался дальний бросок — всего 23,8% попаданий. Именно поэтому он не получал много игрового времени — 15,6 минуты.

Холланд заявил, что серьёзно поработал над этим компонентом и прибавил в массе, что делает его ещё более универсальным. Теперь его можно использовать и на позиции второго, и третьего, и даже четвёртого номера, учитывая рост и физику. В Летней лиге его бросок выглядел заметно лучше — 47% с игры. Конечно, такая точность в НБА вряд ли сохранится, однако, если он завершит сезон с показателем выше 30%, это уже станет огромным шагом вперёд.

Донован Клингэн — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Пожалуй, именно центровой «Портленд» Донован Клингэн вызывает наибольшую уверенность в том, что в следующем сезоне он действительно сделает шаг вперёд. Это связано с тем, что в прошлом сезоне он проводил свои 20 минут за матч на паркете очень качественно и на дистанции выглядел заметно эффективнее Деандре Эйтона.

Теперь Эйтона в команде больше нет, и Клингэн будет получать куда больше игрового времени. В теории «Блэйзерс» в состоянии прибавить и даже попытаться зацепиться за зону плей-ин, если действительно захотят. Но стоит ли им делать это сейчас — вопрос открытый.

Роб Диллингэм — «Миннесота Тимбервулвз»

Как и Рид Шеппард, Роб Диллингэм оказался в команде, нацеленной на результат здесь и сейчас, из-за чего не получал много игрового времени. Однако в новом сезоне ситуация, скорее всего, изменится: Майк Конли заметно сдаёт и уже не совсем справляется с ролью основного разыгрывающего команды-претендента на чемпионство.

Когда Диллингэму давали шанс, он нередко впечатлял, набирая по 20 и более очков. Главная задача тренерского штаба теперь — найти способ компенсировать его физические недостатки, ведь при росте 185 см в современной НБА ему непросто защищаться против более габаритных соперников.

Коди Уильямс — «Юта Джаз»

Прошлый сезон для 10-го пика драфта 2024 года выдался трудным — всего 4,6 очка за матч при 32-процентной реализации бросков. Но летом Коди проделал серьёзную работу и в Летней лиге выглядел уверенно: 20,4 очка при 46% точности.

Заметно, что он изменил подход к питанию и тренировкам, набрал массу и стал физически крепче. Этого ему явно не хватало, особенно если сравнивать с его братом Джейленом Уильямсом, ныне чемпионом НБА. «Юта» никуда не спешит и, скорее всего, даст Коди ещё немало возможностей проявить себя.

Матас Бузелис — «Чикаго Буллз»

Пока «Чикаго» продолжает пребывать в неопределённом состоянии — не решаясь, уходить ли в перестройку или бороться за плей-офф, — Матас Бузелис остаётся одним из немногих светлых пятен на этом довольно тусклом фоне. Болельщики «Буллз» возлагают большие надежды на 11-го пика драфта 2024 года.

Во второй половине прошлого сезона Матас стал одним из ключевых игроков команды, и нет сомнений, что этот прогресс продолжится. Да, «Чикаго», скорее всего, снова будет болтаться около зоны плей-ин, но зато болельщики смогут наслаждаться игрой литовско-американского таланта, если всё сложится удачно.

Кел’эл Уэр — «Майами Хит»

«Майами» в очередной раз доказывает, что умеет раскрывать молодых игроков, чьи возможности не были очевидны сразу. Во второй половине прошлого сезона Уэр стал регулярным игроком стартового состава и теперь рассматривается как важная часть будущего команды.

Отдельно радует то, что тренерский штаб, судя по всему, видит в нём не сменщика и не конкурента Бэму Адебайо — сместить его было бы почти невозможно, — а именно партнёра по площадке. Интересно будет посмотреть, насколько высок потенциал у этого дуэта «больших».

Джаред Маккейн — «Филадельфия Сиксерс»

А вы помните, как меньше года назад Джаред Маккейн был одним из главных сюрпризов первой половины сезона? С 8 ноября по 4 декабря 2024 года он в среднем набирал 21,7 очка, три подбора и 3,2 передачи, реализуя 47% бросков с игры, 40% с трёхочковой и 85% — с линии штрафной. С такими цифрами он выглядел чуть ли не главным претендентом на звание новичка года, и многие уже начали жалеть, что его выбрали лишь под 16-м номером.

Однако в декабре защитник «Сиксерс» получил разрыв мениска и пропустил оставшуюся часть сезона. С тех пор произошло столько событий, что о Маккейне, похоже, подзабыли. Пора вспомнить о нём! Правда, недавно Джаред перенёс операцию на большом пальце руки и пропустит старт сезона, после чего будет постепенно возвращаться в строй. Хочется верить, что он сможет вернуться к прежней форме.

Джейлен Уэллс — «Мемфис Гриззлиз»

Если бы сейчас пересобрать драфт 2024 года, то, пожалуй, одним из тех, кто поднялся бы выше всего, стал бы Джейлен Уэллс. Его выбрали под 39-м номером, однако он довольно быстро превратился в одного из самых стабильных и надёжных новичков, показав, что был готов к НБА с самого начала.

Перспективы «Мемфиса» на следующий сезон остаются неясными, однако Уэллс, без сомнений, получит куда более важную роль после обмена Десмонда Бейна — особенно в атаке. В прошлом сезоне он набирал 10,4 очка за матч и теперь вполне способен выйти на уровень 15-17. Почему бы и нет?

Куинтен Пост — «Голден Стэйт Уорриорз»

В последние годы «Голден Стэйт» регулярно приходится искать неочевидных игроков и превращать их в значимые фигуры ротации. Именно такой находкой стал нидерландский центровой Куинтен Пост — 213 см роста и при этом отличный дальний бросок. Игрок такого типа позволяет Стиву Керру сохранять на площадке любимую формацию «файв-аут», которая принесла «Уорриорз» в былые годы немало успехов.

Единственной проблемой остаётся то, что Куинтен долго восстанавливался после травмы лодыжки. Тем не менее Керр рассчитывает, что Пост станет основным центровым команды, нацеленной на возвращение в борьбу за титул. Возможно, именно этот игрок из страны, не самой привычной для баскетбольных звёзд, поможет «Уорриорз» вновь стать одной из самых опасных команд лиги.