Баскетболист позировал с флагом России в США

Российский форвард Тимофей Рудовский был замечен на медиадне баскетбольной команды университета Брайанта (Bryant Bulldogs) с российским флагом.

Отметим, что университет Брайанта базируется в городе Смитфилд, штат Род-Айленд. Учебное заведение выступает в первом дивизионе NCAA.

© Соцсети

20-летний Рудовский уже учился в США. Ранее Тимофей играл за школу Sierra Canyon вместе с нынешним игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсом и был номинирован на премию McDonald's All American в 2023 году.

В сезоне-2023/2024 Рудовский выступал за «Пари Нижний Новгород», проведя в общей сложности две игры.