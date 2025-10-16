Опубликован рейтинг 25 лучших игроков НБА

The Ringer составил рейтинг 25 лучших игроков НБА в данный момент. Леброн не в топ-10
Зарубежное издание The Ringer составило рейтинг лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) перед стартом сезона-2025/2026.
Список 25 лучших игроков НБА по версии The Ringer:
1) Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2) Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
3) Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
4) Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
5) Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз).
6) Виктор Вембаньяма (»Сан-Антонио Спёрс").
7) Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
8) Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
9) Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
10) Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»).
11) Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
12) Энтони Дэвис («Даллас Маверикс»).
13) Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
14) Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).
15) Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити Тандер»).
16) Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»).
17) Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»).
18) Девин Букер («Финикс Санз»).
19) Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»).
20) Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
21) Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс»).
22) Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).
23) Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»).
24) Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс»).
25) Джимми Батлер («Голден Стэйт Уорриорз»).